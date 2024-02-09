Беральдо: «ПСЖ» – великий клуб, об этом знают во всём мире»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Лукас Беральдо рассказал, что думает о своём клубе.

20-летний бразилец пополнил ряды гранда Лиги 1 в начале января, перебравшись из «Сан-Паулу». Стоимость трансфера оценивается в 20 млн евро.

«ПСЖ» – клуб с великой репутацией, но не только в Бразилии, а во всём мире. Все знают о величии и значимости «ПСЖ» для мирового футбола.

Я очень рад выступать в команде, в которой в своё время преуспели многие бразильцы. Для меня большая честь носить футболку «ПСЖ», – заявил в интервью Free Ligue 1 новичок парижан.

Лукас Беральдо успел провести шесть матчей за команду Луиса Энрике с момента переезда во Францию.