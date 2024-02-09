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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе начнёт в запасе предстоящий матч «ПСЖ»

09 Февраля 2024 • 22:47 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
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Через 23 ч. 45 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не выйдет в старте в ближайшем матче команды против «Лилля».

Напомним, что форвард получил повреждение в кубковой игре против «Бреста». По обновлённым данным Le Pariesien, Мбаппе попадёт в заявку на субботний поединок парижан в Лиге 1 против «Лилля», но начнёт встречу на скамейке запасных. При этом, судя по всему, уже 14 февраля 25-летний форвард сможет выйти в стартовом составе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада».

На счету Килиана Мбаппе 30 забитых мячей и семь голевых передач в 29 играх за «ПСЖ» в текущей кампании.

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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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