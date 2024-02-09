​Коло-Муани: «В «ПСЖ» я счастлив, но не так, как в Германии»

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани дал комментарий по поводу того, как он себя чувствует.

«В Германии я чувствовал себя уверенно, поэтому был счастлив на поле. Мне просто нужно быть счастливым и уверенным в себе. И всё будет работать как часы. Сегодня я счастлив, но не так, как в Германии. Я счастлив быть игроком «ПСЖ». Но я мог бы чувствовать себя лучше», - слова Коло-Муани приводит L’Equipe.

Напомним, что Рандаль Коло-Муани сменил «Айнтрахт» на «ПСЖ» в начале сентября. С тех пор нападающий провёл 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал три голевых паса на партнёров.