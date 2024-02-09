Энрике — о возможной ротации перед Лигой чемпионов: Нельзя думать, что один матч важнее другого

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, будет ли он проводить ротацию в матче с «Лиллем» ради игры Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом».

«Сейчас у нас такой момент в сезоне, когда мы играем каждые три дня. Мы должны все правильно планировать, чтобы быть конкурентоспособными. Нельзя недооценивать ни один матч или думать, что другой важнее. Для нас важен матч и против «Лилля», и против «Реал Сосьедада», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Матч «ПСЖ» - «Лилль» пройдет 10 февраля. Начало игры 21-го тура Лиги 1 запланировано на 23:00 по мск. Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между парижанами и «Реал Сосьедадом» состоится 14 февраля.