Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике — о возможной ротации перед Лигой чемпионов: Нельзя думать, что один матч важнее другого

09 Февраля 2024 • 16:29 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
1 1.60 X 4.20 2 5.40
10.02 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, будет ли он проводить ротацию в матче с «Лиллем» ради игры Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом».

«Сейчас у нас такой момент в сезоне, когда мы играем каждые три дня. Мы должны все правильно планировать, чтобы быть конкурентоспособными. Нельзя недооценивать ни один матч или думать, что другой важнее. Для нас важен матч и против «Лилля», и против «Реал Сосьедада», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Матч «ПСЖ» - «Лилль» пройдет 10 февраля. Начало игры 21-го тура Лиги 1 запланировано на 23:00 по мск. Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между парижанами и «Реал Сосьедадом» состоится 14 февраля.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль Реал Сосьедад ПСЖ Луис Энрике ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Февраля
16:29
Энрике — о возможной ротации перед Лигой чемпионов: Нельзя думать, что один матч важнее другого
11:13
«Барселона» может пригласить вместо Хави своего бывшего тренера
11:10
Интересная ставка и прогноз на матч ПСЖ — Лилль чемпионата Франции — 10 февраля 2024
03:24
Дешам высказался о травме Мбаппе
08 Февраля
22:35
Переход Саншеша в «Бешикташ» может сорваться – названа причина
21:20
Деку: «Было бы ошибкой продавать Араухо или де Йонга ради Мбаппе»
16:51
Тебас: «Если «Реал» усилится Мбаппе и Дэвисом, у клуба всё равно будет отличная финансовая ситуация»
16:39
Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Команда хочет переехать с «Парк де Пренс», решение принято»
16:27
Тебас оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»
07 Февраля
14:57
Люка Эрнандес ответил, как в «ПСЖ» реагируют на слухи о Мбаппе
12:58
«ПСЖ» определился, кого хочет купить на замену Мбаппе
10:47
«Реал» продвигается в сделке по трансферу французского защитника
01:14
Луис Энрике: «Лига 1 оказалась более сложной, чем я ожидал»
06 Февраля
22:27
Фонсека высказался об интересе к Йоро со стороны «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
15:25
Энрике оценил шансы «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов
15:19
Коло-Муани не сыграет с «Брестом» из-за инфекции
14:27
Игроки «ПСЖ» сомневаются в Энрике
05 Февраля
23:26
Мбаппе понял, что не станет лучшим в мире, играя в «ПСЖ»
14:35
«Реал» сделал запрос по французскому защитнику
04 Февраля
22:43
«ПСЖ» не претендует на Рэшфорда
21:43
«ПСЖ» нашёл новую звёздную замену Мбаппе
21:13
Будущее Хави Симонса не зависит от Мбаппе
02:21
В «ПСЖ» считают, что битва с «Реалом» за Мбаппе уже проиграна
00:55
«ПСЖ» определился с заменой Мбаппе
00:18
Ещё один источник сообщил о намерении Мбаппе перейти в «Реал»
03 Февраля
16:10
Азар – о Верратти: «Я смотрел матчи «ПСЖ» только ради него»
11:14
Мбаппе не будет в АПЛ, у француза всего два варианта для продолжения карьеры
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛИЛЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Реал» сделал предложение клубу Роналду В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Клопп дал ответ «Барселоне» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.02.24 в 23:00
Марсель Марсель
Мец Мец
1.30 5.00 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
16:29 · Франция. Лига 1
Энрике — о возможной ротации перед Лигой чемпионов: Нельзя думать, что один матч важнее другого
14:15 · Франция. Лига 1
Стала известна степень серьёзности травмы Мбаппе
11:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может пригласить вместо Хави своего бывшего тренера
09:43 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» потерял Мбаппе
09:01 · Испания. Ла Лига
Лунин ответил на вопрос о трансфере Мбаппе в «Реал»
08:38 · Испания. Ла Лига
Дешам высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»
03:47 · Франция. Лига 1
​Дюгарри уничтожил Азара
03:24 · Франция. Лига 1
Дешам высказался о травме Мбаппе
02:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» присматривается к трём дорогостоящим центральным защитникам
02:31 · Франция. Лига 1
​Игроки «ПСЖ» тепло проводили на пенсию главную уборщицу клуба
02:15 · Франция. Лига 2
​Лаланд возглавил «Бастию» и сразу же выиграл дерби
01:54 · Франция. Лига 1
Гаттузо: «Я недостаточно жёсток в «Марселе», я тратил время впустую»
01:03 · Франция. Кубок
«Руан» в серии пенальти сенсационно выбил «Монако»
08 Февраля
23:31 · Франция. Лига 1
Балогун почти три месяца не забивал за «Монако»
22:45 · Франция. Кубок
«ПСЖ» против «Ниццы», «Лион» против «Страсбурга»: состоялась жеребьёвка Кубка Франции
Все новости
Рекомендуем