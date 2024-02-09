Стала известна степень серьёзности травмы Мбаппе

Появились новые новости по травме нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как сообщил журналист Фабрис Хоукинс, повреждение, которое игрок получил по ходу матча с «Брестом», не является серьезным.

25-летний форвард находится в строю и проведет сегодняшнюю тренировку. При этом Мбаппе не сыграет в предстоящем матче Лиги 1 против «Лилля». Тренерский штаб решил перестраховаться и поберечь лидера команды.

В текущем сезоне Килиан поучаствовал в 29 матчах парижского гранда и записал на свой счет 30 голов. Его трудовое соглашение с французским клубом рассчитано до конца июня.