Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Стала известна степень серьёзности травмы Мбаппе

09 Февраля 2024 • 14:15 Комментировать

Появились новые новости по травме нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как сообщил журналист Фабрис Хоукинс, повреждение, которое игрок получил по ходу матча с «Брестом», не является серьезным.

25-летний форвард находится в строю и проведет сегодняшнюю тренировку. При этом Мбаппе не сыграет в предстоящем матче Лиги 1 против «Лилля». Тренерский штаб решил перестраховаться и поберечь лидера команды.

В текущем сезоне Килиан поучаствовал в 29 матчах парижского гранда и записал на свой счет 30 голов. Его трудовое соглашение с французским клубом рассчитано до конца июня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» «Реал» сделал предложение клубу Роналду В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Клопп дал ответ «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» выбрала нового главного тренера Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.02.24 в 23:00
Марсель Марсель
Мец Мец
1.30 5.00 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
14:15 · Франция. Лига 1
Стала известна степень серьёзности травмы Мбаппе
11:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может пригласить вместо Хави своего бывшего тренера
09:43 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» потерял Мбаппе
09:01 · Испания. Ла Лига
Лунин ответил на вопрос о трансфере Мбаппе в «Реал»
08:38 · Испания. Ла Лига
Дешам высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»
03:47 · Франция. Лига 1
​Дюгарри уничтожил Азара
03:24 · Франция. Лига 1
Дешам высказался о травме Мбаппе
02:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» присматривается к трём дорогостоящим центральным защитникам
02:31 · Франция. Лига 1
​Игроки «ПСЖ» тепло проводили на пенсию главную уборщицу клуба
02:15 · Франция. Лига 2
​Лаланд возглавил «Бастию» и сразу же выиграл дерби
01:54 · Франция. Лига 1
Гаттузо: «Я недостаточно жёсток в «Марселе», я тратил время впустую»
01:03 · Франция. Кубок
«Руан» в серии пенальти сенсационно выбил «Монако»
08 Февраля
23:31 · Франция. Лига 1
Балогун почти три месяца не забивал за «Монако»
22:45 · Франция. Кубок
«ПСЖ» против «Ниццы», «Лион» против «Страсбурга»: состоялась жеребьёвка Кубка Франции
22:35 · Италия. Серия А
Переход Саншеша в «Бешикташ» может сорваться – названа причина слухи
Все новости
Рекомендуем