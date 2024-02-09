«ПСЖ» потерял Мбаппе

Звезда и лидер атакующей линии «ПСЖ» Килиан Мбаппе угодил в лазарет из-за повреждения, полученного по ходу недавнего кубкового поединка против «Бреста».

Как сообщает инсайдер Адриан Гренье, 25-летний форвард пропустит ближайший матч в чемпионате Франции с «Лиллем». Тренерский штаб команды не хочет рисковать здоровьем своего ведущего футболиста.

Сегодня, 9 февраля, Мбаппе пройдет медицинское обследование, по результатам которого станет известна степень серьезности травмы.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 29 поединков за парижскую команду и отметился 30 забитыми мячами.