Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» потерял Мбаппе

09 Февраля 2024 • 09:43 Комментировать

Звезда и лидер атакующей линии «ПСЖ» Килиан Мбаппе угодил в лазарет из-за повреждения, полученного по ходу недавнего кубкового поединка против «Бреста».

Как сообщает инсайдер Адриан Гренье, 25-летний форвард пропустит ближайший матч в чемпионате Франции с «Лиллем». Тренерский штаб команды не хочет рисковать здоровьем своего ведущего футболиста.

Сегодня, 9 февраля, Мбаппе пройдет медицинское обследование, по результатам которого станет известна степень серьезности травмы.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 29 поединков за парижскую команду и отметился 30 забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Реал» сделал предложение клубу Роналду Флик определился с первым трансфером в «Барселоне»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Клопп дал ответ «Барселоне» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.02.24 в 23:00
Марсель Марсель
Мец Мец
1.30 5.00 9.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
09:43 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» потерял Мбаппе
09:01 · Испания. Ла Лига
Лунин ответил на вопрос о трансфере Мбаппе в «Реал»
08:38 · Испания. Ла Лига
Дешам высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»
03:47 · Франция. Лига 1
​Дюгарри уничтожил Азара
03:24 · Франция. Лига 1
Дешам высказался о травме Мбаппе
02:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» присматривается к трём дорогостоящим центральным защитникам
02:31 · Франция. Лига 1
​Игроки «ПСЖ» тепло проводили на пенсию главную уборщицу клуба
02:15 · Франция. Лига 2
​Лаланд возглавил «Бастию» и сразу же выиграл дерби
01:54 · Франция. Лига 1
Гаттузо: «Я недостаточно жёсток в «Марселе», я тратил время впустую»
01:03 · Франция. Кубок
«Руан» в серии пенальти сенсационно выбил «Монако»
08 Февраля
23:31 · Франция. Лига 1
Балогун почти три месяца не забивал за «Монако»
22:45 · Франция. Кубок
«ПСЖ» против «Ниццы», «Лион» против «Страсбурга»: состоялась жеребьёвка Кубка Франции
22:35 · Италия. Серия А
Переход Саншеша в «Бешикташ» может сорваться – названа причина слухи
22:15 · Франция. Кубок
«Руан» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:59 · Франция. Кубок
Головин – в старте «Монако» на игру Кубка Франции
Все новости
Рекомендуем