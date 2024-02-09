​Дюгарри уничтожил Азара

Бывший игрок французской сборной, а также «Милана» и «Барселоны», Кристоф Дюгарри, раскритиковал закончившего карьеру Эдена Азара. Он считает, что бельгийский футболист самостоятельно загубил свою карьеру. Недавно Азар признался, что не соблюдал диету и рекомендации специалистов по спортивному питанию:

- Ну хорошо, что он признался, но, наверное, можно было и раньше сказать, не так ли? Над быть честными с руководством, это признак профессионализма. Азар говорил руководству о том, что он был пьяным? Говорил ли об этом партнерам по команде? - цитирует слова бывшего французского нападающего RMC Sport.