Дешам высказался о травме Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал состояние нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

25-летний футболист получил болезненный удар в недавнем матче Кубка Франции против «Бреста». Форвард смог доиграть встречу до конца, однако в четверг пропустил тренировку команды.

По словам Дешама, серьёзных поводов для беспокойства за здоровье Мбаппе сейчас нет: «У Килиана всё хорошо, нет причин для опасений. Всё в порядке», – приводит Football.fr слова рулевого «трёхцветных».

10 февраля «ПСЖ» сыграет с «Лиллем» в рамках Лиги 1, а уже в следующую среду парижанам предстоит провести первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада».