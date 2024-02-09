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Чемпионат Франции. Лига 1

Дешам высказался о травме Мбаппе

09 Февраля 2024 • 03:24 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
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10.02 23:00

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал состояние нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

25-летний футболист получил болезненный удар в недавнем матче Кубка Франции против «Бреста». Форвард смог доиграть встречу до конца, однако в четверг пропустил тренировку команды.

По словам Дешама, серьёзных поводов для беспокойства за здоровье Мбаппе сейчас нет: «У Килиана всё хорошо, нет причин для опасений. Всё в порядке», – приводит Football.fr слова рулевого «трёхцветных».

10 февраля «ПСЖ» сыграет с «Лиллем» в рамках Лиги 1, а уже в следующую среду парижанам предстоит провести первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Дидье Дешам Килиан Мбаппе ещё теги

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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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