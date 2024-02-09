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Чемпионат Франции. Лига 1

​Игроки «ПСЖ» тепло проводили на пенсию главную уборщицу клуба

09 Февраля 2024 • 02:31 Комментировать

66-летняя Сара Виейра покинула клуба после тридцати с лишним лет работы в «отделе клининга» - то есть чистоты. Она отвечала за чистоту униформы игроков и тех полотенец, которыми они пользуются как после тренировок, так и во время матчей.

Игроки «ПСЖ» решили тепло проводить ее, одарив ветерана труда командным совместным с ней фото и коридором почета перед началом одной из тренировок. Пресс-служба клуба не поскупилась на теплые слова в адрес Сары, отметив ее долгую верную службу клубу, который стал чемпионом Франции в прошлом году и лидирует в нынешнем сезоне турнира.

Также женщине подарили клубную футболку с надписью «Мерси Сара», ну и, конечно же, букет цветов.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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