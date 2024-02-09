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Чемпионат Франции. Лига 1

Гаттузо: «Я недостаточно жёсток в «Марселе», я тратил время впустую»

09 Февраля 2024 • 01:54 Комментировать
Марсель
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Мец
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Через 20 ч. 45 мин.

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо считает, что должен более сурово обходиться с игроками.

Команда под руководством итальянского специалиста проводит не лучший сезон, располагаясь лишь на восьмой строчке после 20-ти туров Лиги 1.

«Когда в «Милане» или «Наполи» игрок не тренировался должным образом, я исключал его из состава. Здесь, в «Марселе», я сказал себе, что буду спокойнее. Я знаю, что здесь и без того очень жарко, и в случае исключения кого-то из игроков у людей были бы ко мне вопросы. В этом моя ошибка, но это тоже часть нашего пути. Я должен быть верен себе, я тратил время впустую», – цитирует GFFN Гаттузо.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Дженнаро Гаттузо

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