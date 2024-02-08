​Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем Мбаппе

Нассер аль-Хелаифи, который занимает должность президента «ПСЖ», ответил на вопрос о будущем нападающего Килиана Мбаппе.

Как известно, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона. Слухи активно связывают 25-летнего игрока с «Реалом».

«Когда клуб и футболист примут решение, мы сообщим вам, что произойдёт с Мбаппе», - сказал аль-Хелаифи журналистам.

В 29 официальных матчах сезона 2023/2024 Килиан Мбаппе записал на свой счёт 30 голов и семь результативных передач на партнёров. «ПСЖ» сейчас располагается на первой позиции в турнирной таблице Лиги 1.

«Бесплатный» трансфер Мбаппе будет стоить «Реалу» 120 млн евро