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Чемпионат Франции. Лига 1

​Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем Мбаппе

08 Февраля 2024 • 17:56 Комментировать

Нассер аль-Хелаифи, который занимает должность президента «ПСЖ», ответил на вопрос о будущем нападающего Килиана Мбаппе.

Как известно, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона. Слухи активно связывают 25-летнего игрока с «Реалом».

«Когда клуб и футболист примут решение, мы сообщим вам, что произойдёт с Мбаппе», - сказал аль-Хелаифи журналистам.

В 29 официальных матчах сезона 2023/2024 Килиан Мбаппе записал на свой счёт 30 голов и семь результативных передач на партнёров. «ПСЖ» сейчас располагается на первой позиции в турнирной таблице Лиги 1.

«Бесплатный» трансфер Мбаппе будет стоить «Реалу» 120 млн евро

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ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ещё теги
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