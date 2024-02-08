Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Команда хочет переехать с «Парк де Пренс», решение принято»

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи дал понять, что его команда больше не хочет выступать на своём домашнем стадионе «Парк де Пренс».

«Всё кончено, мы хотим переехать с «Парк де Пренс». Всё очевидно, решение принято. К сожалению, нам придётся покинуть стадион. Мы потратили годы в попытках купить его», – цитирует Аль-Хелаифи издание RMC.

Отмечается, что после заявлений Аль-Хелаифи «ПСЖ» прекратит работы по улучшению «Парк де Пренс».

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции парижская команда лидирует в турнирной таблице с отрывом в восемь очков от второго места.