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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин не сыграет против «Тулузы»

08 Февраля 2024 • 12:09 Комментировать
Монако
...
Тулуза
18.02 17:00

Полузащитник «Монако» Александр Головин не поможет своей команде в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Тулузы», который состоится 18 февраля.

Россиянин получил жёлтую карточку в концовке матча против «Гавра». Таким образом, 27-летний футболист получил третий «горчичник» за десять последних игр во французских турнирах и заработал себе дисквалификацию, ведь в Лиге 1 действуют такие правила.

Как сообщает пресс-служба турнира, наказание вступает в силу с 13 февраля. Таким образом, он поможет «монегаскам» в кубковом матче против «Руана» и сыграет против «Ниццы» 11 февраля.

Стоит отметить, что это уже второй такой случай для россиянина в нынешнем сезоне. Из-за дисквалификации по перебору жёлтых карточек он пропустил матч против «Марселя». 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Тулуза Александр Головин ещё теги

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