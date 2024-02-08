Головин не сыграет против «Тулузы»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не поможет своей команде в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Тулузы», который состоится 18 февраля.

Россиянин получил жёлтую карточку в концовке матча против «Гавра». Таким образом, 27-летний футболист получил третий «горчичник» за десять последних игр во французских турнирах и заработал себе дисквалификацию, ведь в Лиге 1 действуют такие правила.

Как сообщает пресс-служба турнира, наказание вступает в силу с 13 февраля. Таким образом, он поможет «монегаскам» в кубковом матче против «Руана» и сыграет против «Ниццы» 11 февраля.

Стоит отметить, что это уже второй такой случай для россиянина в нынешнем сезоне. Из-за дисквалификации по перебору жёлтых карточек он пропустил матч против «Марселя».