Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе

Лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил повреждение по ходу вчерашнего поединка 1/8 финала Кубка Франции против «Бреста», об этом рапортует Football.fr. Несмотря на травму, 25-летний нападающий смог доиграть встречу до финального свистка.

«Килиан получил удар по лодыжке, мы оценим его состояние. Врачи проведут обследование», - рассказал главный тренер команды Луис Энрике.

Стоит отметить, что через неделю парижскому гранду предстоит первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Реал Сосьедада». Встреча состоится во Франции 14 февраля.

Мбаппе стал первым, кто забил 30 мячей в сезоне