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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе стал первым, кто забил 30 мячей в сезоне

08 Февраля 2024 • 09:16 Комментировать

В рамках 1/8 финала Кубка Франции столичный «ПСЖ» на домашнем стадионе принимал «Брест». Хозяева отпраздновали победу со счетом 3:1, один из голов в составе парижан забил звездный нападающий Килиан Мбаппе.

Как сообщает Squawka, 25-летний форвард стал первым футболистом, который отметился 30 голами в нынешнем сезоне. Для этого Мбаппе понадобилось провести 29 поединков. Кроме голов в активе Килиана семь результативных передач.

Трансферная стоимость французского футболиста оценивается в 180 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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