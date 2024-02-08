Мбаппе стал первым, кто забил 30 мячей в сезоне

В рамках 1/8 финала Кубка Франции столичный «ПСЖ» на домашнем стадионе принимал «Брест». Хозяева отпраздновали победу со счетом 3:1, один из голов в составе парижан забил звездный нападающий Килиан Мбаппе.

Как сообщает Squawka, 25-летний форвард стал первым футболистом, который отметился 30 голами в нынешнем сезоне. Для этого Мбаппе понадобилось провести 29 поединков. Кроме голов в активе Килиана семь результативных передач.

Трансферная стоимость французского футболиста оценивается в 180 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом.