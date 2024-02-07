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Чемпионат Франции. Лига 1

Люка Эрнандес ответил, как в «ПСЖ» реагируют на слухи о Мбаппе

07 Февраля 2024 • 14:57 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
10.02 23:00

Защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес ответил на вопрос, как в команде реагируют на появляющуюся информацию о будущем Килиана Мбаппе. Как известно, 25-летнего звёздного форварда слухи активно связывают с мадридским «Реалом».

«По правде говоря, мы не говорим об этом. Мы знаем, что от него многого ждут, поэтому не хотим раздражать его вопросами. Думаю, что он примет лучшее решение для себя, для своей семьи, для своей карьеры. При этом я надеюсь, что он останется с нами в «ПСЖ», - сказал Эрнандес RMC Sport.

Отметим, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона.

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