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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике: «Лига 1 оказалась более сложной, чем я ожидал»

07 Февраля 2024 • 01:14 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
10.02 23:00

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» рассказал о прогрессе команды в текущем сезоне.

Испанец занял пост во главе парижского гранда летом прошлого года. После 20-ти туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая «Ниццу» на восемь очков.

«Я много думаю о том, в каком направлении мы движемся, что хотим видеть, чего ищем. Конечно, нам есть над чем работать, но только время покажет, чего мы достигнем. В чемпионате мы опережаем таких сильных соперников, как «Ницца», «Монако», «Брест», «Ланс». Лига 1 оказалась более сложной, чем я ожидал. Я доволен нашим развитием, но хочу, чтобы мы становились ещё лучше. Для меня стакан наполовину полон», – приводит GFFN слова Энрике.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике

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