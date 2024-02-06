Фонсека высказался об интересе к Йоро со стороны «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека рассказал, что думает о возможном переходе защитника Лени Йоро в топ-клуб.

Ожидается, что грядущим летом «Лилль» получит множество предложений по юному футболисту от грандов европейского футбола. В числе претендентов на 18-летнего француза фигурируют мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

«Молодым игрокам непросто справляться с этими разговорами. Я беседовал с ним, и главное для него сейчас – сосредоточиться на текущем сезоне. Он должен оставаться скромным и уравновешенным, если хочет отправиться на повышение. Ему нужно продолжать делать всё хорошо», – цитирует GFFN Фонсеку.