Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Фонсека высказался об интересе к Йоро со стороны «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

06 Февраля 2024 • 22:27 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
10.02 23:00

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека рассказал, что думает о возможном переходе защитника Лени Йоро в топ-клуб.

Ожидается, что грядущим летом «Лилль» получит множество предложений по юному футболисту от грандов европейского футбола. В числе претендентов на 18-летнего француза фигурируют мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

«Молодым игрокам непросто справляться с этими разговорами. Я беседовал с ним, и главное для него сейчас – сосредоточиться на текущем сезоне. Он должен оставаться скромным и уравновешенным, если хочет отправиться на повышение. Ему нужно продолжать делать всё хорошо», – цитирует GFFN Фонсеку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лилль Манчестер Юнайтед ПСЖ Паулу Фонсека трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Февраля
22:27
Фонсека высказался об интересе к Йоро со стороны «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
15:25
Энрике оценил шансы «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов
15:19
Коло-Муани не сыграет с «Брестом» из-за инфекции
14:27
Игроки «ПСЖ» сомневаются в Энрике
05 Февраля
23:26
Мбаппе понял, что не станет лучшим в мире, играя в «ПСЖ»
14:35
«Реал» сделал запрос по французскому защитнику
04 Февраля
22:43
«ПСЖ» не претендует на Рэшфорда
21:43
«ПСЖ» нашёл новую звёздную замену Мбаппе
21:13
Будущее Хави Симонса не зависит от Мбаппе
02:21
В «ПСЖ» считают, что битва с «Реалом» за Мбаппе уже проиграна
00:18
Ещё один источник сообщил о намерении Мбаппе перейти в «Реал»
03 Февраля
16:10
Азар – о Верратти: «Я смотрел матчи «ПСЖ» только ради него»
11:14
Мбаппе не будет в АПЛ, у француза всего два варианта для продолжения карьеры
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛИЛЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ Хави решил, где хочет работать после «Барселоны»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
«Авангард» забросил 9 шайб в ворота СКА в матче КХЛ Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Февраля
22:27 · Франция. Лига 1
Фонсека высказался об интересе к Йоро со стороны «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
18:21 · Франция. Лига 1
Глеб: Головин хорошо вписался бы в игру «Барселоны» или «Арсенала»
17:31 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «ПСЖ» сразятся за игрока сборной Бразилии с ценником выше 100 млн евро
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Звёздный Леау интересен трём суперклубам 1
15:42 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе может получить 150 млн евро – названо условие
15:26 · Франция. Кубок
Энрике: «Брест» — одна из лучших команд во Франции
15:25 · Франция. Лига 1
Энрике оценил шансы «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов
15:19 · Франция. Лига 1
Коло-Муани не сыграет с «Брестом» из-за инфекции
14:27 · Франция. Лига 1
Игроки «ПСЖ» сомневаются в Энрике слухи
13:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» и «Реал» сразятся за французского защитника
13:42 · Англия. Премьер-лига
Европейские гранды поспорят за Бакайоко
13:21 · Испания. Ла Лига
Мбаппе выбрал район, где будет жить в Мадриде
12:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» и Мбаппе отменили объявление трансфера
11:54 · Россия. Премьер-лига
Витюгов — об игре против Мбаппе: «У меня не было мысли, что это будущий супертоп»
10:06 · Франция. Лига 1
Глеб дал совет Головину по развитию карьеры
Все новости
Рекомендуем