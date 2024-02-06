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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике оценил шансы «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов

06 Февраля 2024 • 15:25 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
10.02 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил шансы своей команды выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне. Напомним, скоро парижский коллектив сыграет в ⅛ финала самого престижного еврокубка против испанского «Реал Сосьедада».

«Может ли «ПСЖ» наконец выиграть Лигу чемпионов? Да, без сомнений. В чемпионате мы должны быть стабильными, а в кубковых соревнованиях каждый матч равен финалу», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Напомним, за свою историю «ПСЖ» максимум доходил до финала Лиги чемпионов, где в 2020 году команда проиграла мюнхенской «Баварии» (0:1).

Ранее ходили слухи о том, что игроки «ПСЖ» недовольны методами работы Энрике.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике

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