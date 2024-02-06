Коло-Муани не сыграет с «Брестом» из-за инфекции

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани не поможет своей команде в ближайшем матче против «Бреста» в Кубке Франции. Как сообщает журналист Адриен Гренье, французский форвард подхватил вирусную инфекцию, из-за чего тренерский штаб решил предоставить ему время на лечение.

Коло-Муани перебрался в «ПСЖ» перед стартом этого сезона из франкфуртского «Айнтрахта». Парижский клуб заплатил за 25-летнего футболиста 95 миллионов евро компенсации.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Рандаль отметился пятью голами и двумя результативными передачами. В прошлом сезоне Коло-Муани забил 15 голов и отдал 14 ассистов за «Айнтрахт» в Бундеслиге.