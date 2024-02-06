Футболисты французского «ПСЖ» сомневаются в методах работы главного тренера команды Луиса Энрике. Об этом сообщает L`Equipe.

Источник утверждает, что физическое состояние игроков находится далеко от оптимального. Сообщается, что несколько футболистов в частной беседе рассказали о готовности дополнительно тренироваться со специалистом по физической подготовке.

После 20 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 47 очков.

Завтра, 7 февраля, парижане встретятся с «Брестом» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Начало поединка запланировано на 23:10 по московскому времени.