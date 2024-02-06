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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» и «Реал» сразятся за французского защитника

06 Февраля 2024 • 13:59 Комментировать

18-летний защитник «Лилля» Лени Йоро может перебраться в более статусный французский клуб. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Согласно информации источника, в услугах перспективного футболиста заинтересован столичный «ПСЖ». Руководство чемпиона страны рассчитывает подписать игрока в летнее трансферное окно.

Конкурентом «ПСЖ» в борьбе за Йоро является мадридский «Реал», подыскивающий усиление в оборонительную линию.

В текущем сезоне защитник сыграл 26 поединков в составе «Лилля», записав на свой счет три забитых мяча.

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