Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Глеб дал совет Головину по развитию карьеры

06 Февраля 2024 • 10:06 Комментировать

Экс-футболист сборной Беларуси, «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о перспективах российского полузащитника Александра Головина, ныне выступающего за «Монако».

«Если ты хочешь расти, то должен двигаться вперёд. «Монако» - хорошая европейская команда, но это не вершина. Если есть предложения из топовых клубов, то настало время идти дальше», - приводит слова Александра «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 27-летний Головин провел 18 поединков. Российский хавбек записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Глеб Александр Головин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе ​Уткин призывает Губерниева проигнорировать запрет «Матч ТВ» В «Ростове» дали ответ по Глушакову Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» ​Президент «Барселоны» хочет купить топ-полузащитника – на прицеле три игрока
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер
Спортивные новости
Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Февраля
10:06 · Франция. Лига 1
Глеб дал совет Головину по развитию карьеры
08:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» выбрал нового защитника - цена 60 миллионов евро
05 Февраля
23:26 · Франция. Лига 1
Мбаппе понял, что не станет лучшим в мире, играя в «ПСЖ»
21:52 · Испания. Ла Лига
​Игроки «Реала» ждут и обсуждают Мбаппе
18:48 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» запланировал уход Мбаппе
17:11 · Испания. Ла Лига
​Между «Реалом» и Мбаппе ничего не подписано – инсайдер
16:56 · Англия. Премьер-лига
​У Мбаппе есть два варианта в АПЛ, но всё сложно слухи
16:46 · Испания. Ла Лига
​Предложение «Реала» не порадовало Мбаппе слухи
15:30 · Италия. Серия А
Ренату Саншеш перейдёт в турецкий клуб
15:26 · Испания. Ла Лига
Посол «ПСЖ» сообщила: Мбаппе будет в «Реале»
14:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал запрос по французскому защитнику
13:17 · Франция. Лига 1
Гришин: «ПСЖ» Кузяева уже точно не возьмёт»
10:21 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе за 130 миллионов евро
00:43 · Франция. Лига 1
Гол Ляказетта позволил «Лиону» выиграть битву у «Марселя»
04 Февраля
22:43 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» не претендует на Рэшфорда
Все новости
Рекомендуем