Глеб дал совет Головину по развитию карьеры

Экс-футболист сборной Беларуси, «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о перспективах российского полузащитника Александра Головина, ныне выступающего за «Монако».

«Если ты хочешь расти, то должен двигаться вперёд. «Монако» - хорошая европейская команда, но это не вершина. Если есть предложения из топовых клубов, то настало время идти дальше», - приводит слова Александра «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 27-летний Головин провел 18 поединков. Российский хавбек записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи.