Мбаппе понял, что не станет лучшим в мире, играя в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к тому, что наконец-то перейти в «Реал». Одной из причин такого решения стало то, что 25-летний нападающий осознал, что имеет крайне мало шансов стать лучшим игроком на планете, защищая цвета клуба из далеко не самой сильного чемпионата. К тому же «Пари Сен-Жермен», несмотря на амбициозные планы, постоянно проваливается в Лиге чемпионов.

По данным El Debate, Мбаппе больше не будет обращать внимание на лучшие финансовые условия, а сосредоточится на завоевании главных трофеев в европейском футболе.

Напомним, что в конце сезона форвард может стать свободным агентом. В «ПСЖ» он играет с 2017 года.