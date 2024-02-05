Гришин: «ПСЖ» Кузяева уже точно не возьмёт»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об игре полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

Эксперт считает, что 31-летний россиянин нашёл свою команду, в которой ему и стоит в будущем завершить игровую карьеру.

«ПСЖ» его уже точно не возьмёт. «Гавр» — это его команда. Думаю, он там и завершит карьеру, если только какая-то другая средняя команда его не подпишет», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Напомним, Кузяев перешёл в «Гавр» прошлым летом из «Зенита». В футболке французского клуба россиянин провёл 22 матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.