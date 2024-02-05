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Чемпионат Франции. Лига 1

Гришин: «ПСЖ» Кузяева уже точно не возьмёт»

05 Февраля 2024 • 13:17 Комментировать
Гавр
...
Ренн
11.02 15:00

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об игре полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

Эксперт считает, что 31-летний россиянин нашёл свою команду, в которой ему и стоит в будущем завершить игровую карьеру.

«ПСЖ» его уже точно не возьмёт. «Гавр» — это его команда. Думаю, он там и завершит карьеру, если только какая-то другая средняя команда его не подпишет», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Напомним, Кузяев перешёл в «Гавр» прошлым летом из «Зенита». В футболке французского клуба россиянин провёл 22 матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.  

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Гавр Александр Гришин Далер Кузяев ещё теги

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