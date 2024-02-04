«Брест» и «Ницца» не порадовали голами

Представители топ-3 Лиги 1, «Брест» и «Ницца», провели центральный матч 20-го тура. Мартин Сатриано мог открывать счет, но, пробивая без помех, не попал в створ. В целом было всего три попадания в створ на обе команды и в итоге ничья 0:0.
«Ницца» занимает второе место с отставанием от «ПСЖ» в восемь очков. В трёх баллах позади идет «Брест».
Протокол игры
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан• 76'Брассье Лилиан•Локо Брэдли•Камара Махди 55'77' (Мартен Жонас (77') •Лис-Мелу Пьерр• 45'Маньетти Уго•Дель Кастильо Ромен•Сатриано Мартин83' (Камблан Аксель (83') •Перейра-Лаже Матиаш70' (Мунье Стив (70')
Булка Марцин•Лотомба Жордан64' (Чо Мохамед-Али (64') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Бар Мельвен80' (Перро Ромен (80') •Будауи Хишем•Ндайишимийе Юссуф• 74'Тюрам Кефрен•Лаборд Гаэтан64' (Розье Валентен (64') •Гессан Эванн•Сансон Морган81' (Лоше Том (81')
04 февраля. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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