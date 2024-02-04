«Брест» и «Ницца» не порадовали голами

Представители топ-3 Лиги 1, «Брест» и «Ницца», провели центральный матч 20-го тура. Мартин Сатриано мог открывать счет, но, пробивая без помех, не попал в створ. В целом было всего три попадания в створ на обе команды и в итоге ничья 0:0.

«Ницца» занимает второе место с отставанием от «ПСЖ» в восемь очков. В трёх баллах позади идет «Брест».