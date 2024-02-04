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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» и «Ницца» не порадовали голами

04 Февраля 2024 • 21:02 Комментировать
Брест
0:0
Ницца

Представители топ-3 Лиги 1, «Брест» и «Ницца», провели центральный матч 20-го тура. Мартин Сатриано мог открывать счет, но, пробивая без помех, не попал в створ. В целом было всего три попадания в створ на обе команды и в итоге ничья 0:0.

«Ницца» занимает второе место с отставанием от «ПСЖ» в восемь очков. В трёх баллах позади идет «Брест».

Протокол игры  
Брест0:0Ницца
Бизот МаркоЛала КенниШардонне Брендан  76'Брассье ЛилианЛоко БрэдлиКамара Махди  55' 77' (Мартен Жонас ( 77') Лис-Мелу Пьерр  45'Маньетти УгоДель Кастильо РоменСатриано Мартин 83' (Камблан Аксель ( 83') Перейра-Лаже Матиаш 70' (Мунье Стив ( 70')
Запасные: Зогбе ЛюкКудерт ГрегуарЛе Кардинал ЖюльенЛебо АдриенКартилье Антонен
Булка МарцинЛотомба Жордан 64' (Чо Мохамед-Али ( 64') Тодибо Жан-КлерДанте БонфимБар Мельвен 80' (Перро Ромен ( 80') Будауи ХишемНдайишимийе Юссуф  74'Тюрам КефренЛаборд Гаэтан 64' (Розье Валентен ( 64') Гессан ЭваннСансон Морган 81' (Лоше Том ( 81')
Запасные: Менди АнтуанДауда ТраореДюпе МаксимБальде АлиуКлод-Морис Алексис
04 февраля. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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