«Лилль», «Лорьян» и «Тулуза» отпраздновали победы

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 20-го тура Лиги 1. «Лилль» за полчаса в середине первого тайма набросал четыре мяча в ворота аутсайдеров из «Клермона» (4:0), дубль в активе Джонатана Дэвида. «Лорьян» одолел конкурентов из «Меца» (2:1) и покинул последнее место в таблице. «Тулуза» громила «Реймс» после первого тайма, но в итоге чуть не потеряла очки - 3:2.

Протокол игры