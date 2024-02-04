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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль», «Лорьян» и «Тулуза» отпраздновали победы

04 Февраля 2024 • 19:06 Комментировать
Реймс
2:3
Тулуза
окончен

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 20-го тура Лиги 1. «Лилль» за полчаса в середине первого тайма набросал четыре мяча в ворота аутсайдеров из «Клермона» (4:0), дубль в активе Джонатана Дэвида. «Лорьян» одолел конкурентов из «Меца» (2:1) и покинул последнее место в таблице. «Тулуза» громила «Реймс» после первого тайма, но в итоге чуть не потеряла очки - 3:2.

Протокол игры

 
Лилль4:0Клермон
(1:0) Дэвид Джонатан 10'  
(2:0) Андре Бенжамин 24'  
(3:0) Дэвид Джонатан 38'  
(4:0) Жегрова Эдон 40'  
Шевалье Люка  Сантос Тиаго  Йоро Лени  Рибейро Александро  Исмаили Гонсалвес   74' (Гудмундссон Габриэль (   74' Бенталеб Набиль  Андре Бенжамин  Жегрова Эдон   64' (Мораиш Тиагу (   64' Гомес Анхель   65' (Языджи Юсуф (   65' Уна Адам   65' (Кабелла Реми (   65' Дэвид Джонатан   83' (Илич Андрей (   83')
Запасные: Фернандес Рафаэль  Манноне Вито  Мирамон Игнасио  Харальдссон Хакон-Арнар
Диао Мори  Пельмар Анди  Матсима Крислен  Кофрие Максимилиано   46' (Ожье Флоран (   46' Зеффан Мехди  Вивальдо Боргес до Сантос Нето  Маньен Йоанн  Гастьен Йоан   63' (Гоналон Максим (   63' Бутубба Биляль   64' (Чам Мухаммед (   64' Аллевина Джим   63' (Рашани Эльбасан (   63' Николсон Шамар   25'   83' (Киэ Грежон (   83')
Запасные: Кейта Хабиб  Армугом Йоэль  Жаке Джереми  Ндиайе Массамба
 04 февраля. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
Протокол игры 
Мец1:2Лорьян
  19' Бамба Мохаммед (0:1)
(1:1) Ламкель Зе Дидье 22'  
  58' Кацерис Панос (1:2)
Укиджа Александр  Колин Максим   83'   84' (Сане Садибу (   84' Траоре Исмаэль  Канде Фали   75' (Атта Артур (   75' Юдоль Матьё  Н'Дорам Кевин   19'  Ван Ден Керкхоф Кевин   85' (Тетте Бенджамин (   85' Камара Ламин   60' (Сабали Шейх (   60'   77' Жан-Жак Данле  Ламкель Зе Дидье  Микаутадзе Жорж   85' (Асоро Йоэль (   85')
Запасные: Жан Н'Гессан  Ло Абабакар  Н'Дюкюиди Жозеф  Диш Гийом
Мвого Ивон  Аджей Натаниэль  Тальби Монтассар  Туре Сулейман  Кацерис Панос   88' (Менди Формоз III (   88'   90' Ле Бри Тео  Абергель Лоран  Луза Имран   79' (Буанани Бадредин (   79' Кари Айман   71' (Бакайоко Тьемуэ (   71' Понсо Жульен  Бамба Мохаммед   79' (Бамба Дьенг (   79')
Запасные: Гомис Альфред  Саоки Джино  Макенго Жан-Виктор  Лапорт Жульен  Крупи Эли Джуниор
 04 февраля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

Протокол игры  
Реймс2:3Тулуза
  11'Мависса Кристиан (0:1)
  31'Бабика Шави (0:2)
  45'Даллинга Тийс (0:3)
(1:3) Теума Тедди49'  
(2:3) Акиеме Серхио90'  
Диуф ЙеваннАгбаду ЭммануэльОкуму ДжозефАбдельамид Юнис 82' (Фофана Яя ( 82') Де Смет Тибо  24' 46' (Акиеме Серхио ( 46') Ричардсон Амир 63' (Куду Теренс ( 63') Стамбули Бенжамен  21' 76' (Боянг Адама ( 76') Теума ТеддиХадра РедаМанетси Маршал 76' (Коне Амаду ( 76') Дарами Мохаммед
Запасные: Ольеро АлександрФоке ТомасДиакон МамадуПруше Киллиан
Рестес ГийомДеслер Миккел 73' (Каманзи Уоррен ( 73') Мависса КристианНиколайсен Расмус  55'Суасо Габриэль  87'Сьерро ВенсанШмидт Никлас  18' 63' (Кассерес Кристиан ( 63') Бабика Шави 74' (Хелаберт Сесар ( 74') Гбоо Янн 74' (Магри Франк ( 74') Доннум Арон 90' (Скюття Наатан ( 90') Даллинга Тийс
Запасные: Домингес АлексСпирингс СтейнЭджума НойАрадж Иль
04 февраля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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Новости по матчу

02 Февраля
17:18
Ставка и прогноз на матч Реймс — Тулуза чемпионата Франции — 4 февраля 2024
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