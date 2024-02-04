«Лилль», «Лорьян» и «Тулуза» отпраздновали победы

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 20-го тура Лиги 1. «Лилль» за полчаса в середине первого тайма набросал четыре мяча в ворота аутсайдеров из «Клермона» (4:0), дубль в активе Джонатана Дэвида. «Лорьян» одолел конкурентов из «Меца» (2:1) и покинул последнее место в таблице. «Тулуза» громила «Реймс» после первого тайма, но в итоге чуть не потеряла очки - 3:2.
Протокол игры
|(1:0) Дэвид Джонатан 10'
|(2:0) Андре Бенжамин 24'
|(3:0) Дэвид Джонатан 38'
|(4:0) Жегрова Эдон 40'
Шевалье Люка • Сантос Тиаго • Йоро Лени • Рибейро Александро • Исмаили Гонсалвес 74' ( Гудмундссон Габриэль ( 74') • Бенталеб Набиль • Андре Бенжамин • Жегрова Эдон 64' ( Мораиш Тиагу ( 64') • Гомес Анхель 65' ( Языджи Юсуф ( 65') • Уна Адам 65' ( Кабелла Реми ( 65') • Дэвид Джонатан 83' ( Илич Андрей ( 83')
Запасные: Фернандес Рафаэль • Манноне Вито • Мирамон Игнасио • Харальдссон Хакон-Арнар
Диао Мори • Пельмар Анди • Матсима Крислен • Кофрие Максимилиано 46' ( Ожье Флоран ( 46') • Зеффан Мехди • Вивальдо Боргес до Сантос Нето • Маньен Йоанн • Гастьен Йоан 63' ( Гоналон Максим ( 63') • Бутубба Биляль 64' ( Чам Мухаммед ( 64') • Аллевина Джим 63' ( Рашани Эльбасан ( 63') • Николсон Шамар 25' 83' ( Киэ Грежон ( 83')
Запасные: Кейта Хабиб • Армугом Йоэль • Жаке Джереми • Ндиайе Массамба
04 февраля. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
Протокол игры
|19' Бамба Мохаммед (0:1)
|(1:1) Ламкель Зе Дидье 22'
|58' Кацерис Панос (1:2)
Укиджа Александр • Колин Максим 83' 84' ( Сане Садибу ( 84') • Траоре Исмаэль • Канде Фали 75' ( Атта Артур ( 75') • Юдоль Матьё • Н'Дорам Кевин • 19'Ван Ден Керкхоф Кевин 85' ( Тетте Бенджамин ( 85') • Камара Ламин 60' ( Сабали Шейх ( 60' ) • 77'Жан-Жак Данле • Ламкель Зе Дидье • Микаутадзе Жорж 85' ( Асоро Йоэль ( 85')
Запасные: Жан Н'Гессан • Ло Абабакар • Н'Дюкюиди Жозеф • Диш Гийом
Мвого Ивон • Аджей Натаниэль • Тальби Монтассар • Туре Сулейман • Кацерис Панос 88' ( Менди Формоз III ( 88' ) • 90'Ле Бри Тео • Абергель Лоран • Луза Имран 79' ( Буанани Бадредин ( 79') • Кари Айман 71' ( Бакайоко Тьемуэ ( 71') • Понсо Жульен • Бамба Мохаммед 79' ( Бамба Дьенг ( 79')
Запасные: Гомис Альфред • Саоки Джино • Макенго Жан-Виктор • Лапорт Жульен • Крупи Эли Джуниор
04 февраля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры
|11'Мависса Кристиан (0:1)
|31'Бабика Шави (0:2)
|45'Даллинга Тийс (0:3)
|(1:3) Теума Тедди49'
|(2:3) Акиеме Серхио90'
Диуф Йеванн•Агбаду Эммануэль•Окуму Джозеф•Абдельамид Юнис82' (Фофана Яя (82') •Де Смет Тибо 24'46' (Акиеме Серхио (46') •Ричардсон Амир63' (Куду Теренс (63') •Стамбули Бенжамен 21'76' (Боянг Адама (76') •Теума Тедди•Хадра Реда•Манетси Маршал76' (Коне Амаду (76') •Дарами Мохаммед
Запасные: Ольеро Александр•Фоке Томас•Диакон Мамаду•Пруше Киллиан
Рестес Гийом•Деслер Миккел73' (Каманзи Уоррен (73') •Мависса Кристиан•Николайсен Расмус• 55'Суасо Габриэль• 87'Сьерро Венсан•Шмидт Никлас 18'63' (Кассерес Кристиан (63') •Бабика Шави74' (Хелаберт Сесар (74') •Гбоо Янн74' (Магри Франк (74') •Доннум Арон90' (Скюття Наатан (90') •Даллинга Тийс
Запасные: Домингес Алекс•Спирингс Стейн•Эджума Ной•Арадж Иль
04 февраля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Бан пользователя