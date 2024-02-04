Головин подвёл итоги матча против «Гавра»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвёл итоги матча 20-го тура чемпионата Франции против «Гавра» (1:1), за который выступает Далер Кузяев.

Игрок отметил, что у его команды было преимущество, как и в первой очной встрече, ведь и сегодня было больше моментов, и можно было забивать больше.

«Общались ли с Далером Кузяевым? Да, перекинулись парой фразой, ничего особенного. Но мы в принципе всегда на связи, поэтому нам не нужно ждать игр между собой», - приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

«Монако» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице, «Гавр» же располагается на 11-й строчке.