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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин подвёл итоги матча против «Гавра»

04 Февраля 2024 • 18:06 Комментировать
Монако
1:1
Гавр

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвёл итоги матча 20-го тура чемпионата Франции против «Гавра» (1:1), за который выступает Далер Кузяев. 

Игрок отметил, что у его команды было преимущество, как и в первой очной встрече, ведь и сегодня было больше моментов, и можно было забивать больше.

«Общались ли с Далером Кузяевым? Да, перекинулись парой фразой, ничего особенного. Но мы в принципе всегда на связи, поэтому нам не нужно ждать игр между собой», - приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

«Монако» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице, «Гавр» же располагается на 11-й строчке. 

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