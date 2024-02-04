Команды Головина и Кузяева набрали по очку

В воскресенье команды Александра Головина и Далера Кузяева, «Монако» и «Гавр», встретились в чемпионате Франции. Гости только отбивались и преуспели в этом, отобрав победу у соперника даже без ударов в створ. Манес Аклиуш получил мяч на ход и стрельнул низом в ближний угол - парировано. Помимо этого момента в первом тайме отметим голевые эпизоды после перерыва с интервалом в две минуты. Головин сыграл на Аклиуша, а тот прострелил под удар Виссаму Бен-Йеддеру. У гостей штрафной удар, голкипер уже готовился поймать мяч, но Юссуф Фофана подставил ногу и срезал мяч в сетку.
«Монако» делит третье место с «Брестом». «Гавр» - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Бен-Йеддер Виссам63'
|65'Фофана Юссуф (1:1)
Кён Филипп•Магасса Сунгуту• 33'Керер Тило•Салису Мохаммед•Аклиуш Манес71' (Минамино Такуми (71') •Фофана Юссуф•Головин Александр• 90'Якобс Исмаил86' (Уаттара Кассум (86') •Бен Сехир Элиссе57' (Дьятта Крепен (57') •Бен-Йеддер Виссам• 75'Мишель Люка
Десма Артур•Санганте Аруна88' (Нгура Стив (88') •Юте-Кинкуэ Этьенн•Льорис Готье•Опери Кристофер•Кузяев Далер88' (Эль-Хаджам Уалид (88') •Н'диайе Рассул70' (Него Лоик (70') •Кечта Яссин•Касимир Хосуэ• 51'Сабби Эммануэль87' (Грандсир Самуэль (87') •Джуджу Антуан 60'61' (Айю Андре (61')
04 февраля. Стадион "Луи II".
Бан пользователя