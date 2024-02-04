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Чемпионат Франции. Лига 1

Команды Головина и Кузяева набрали по очку

04 Февраля 2024 • 16:53 Комментировать
Монако
1:1
Гавр
окончен

В воскресенье команды Александра Головина и Далера Кузяева, «Монако» и «Гавр», встретились в чемпионате Франции. Гости только отбивались и преуспели в этом, отобрав победу у соперника даже без ударов в створ. Манес Аклиуш получил мяч на ход и стрельнул низом в ближний угол - парировано. Помимо этого момента в первом тайме отметим голевые эпизоды после перерыва с интервалом в две минуты. Головин сыграл на Аклиуша, а тот прострелил под удар Виссаму Бен-Йеддеру. У гостей штрафной удар, голкипер уже готовился поймать мяч, но Юссуф Фофана подставил ногу и срезал мяч в сетку.

«Монако» делит третье место с «Брестом». «Гавр» - 11-й.

Протокол игры  
Монако1:1Гавр
(1:0) Бен-Йеддер Виссам63'  
  65'Фофана Юссуф (1:1)
Кён ФилиппМагасса Сунгуту  33'Керер ТилоСалису МохаммедАклиуш Манес 71' (Минамино Такуми ( 71') Фофана ЮссуфГоловин Александр  90'Якобс Исмаил 86' (Уаттара Кассум ( 86') Бен Сехир Элиссе 57' (Дьятта Крепен ( 57') Бен-Йеддер Виссам  75'Мишель Люка
Запасные: Валме РичиПлатре ОрельенКулибали МамадуМаецки РадославДиоп Эден
Десма АртурСанганте Аруна 88' (Нгура Стив ( 88') Юте-Кинкуэ ЭтьеннЛьорис ГотьеОпери КристоферКузяев Далер 88' (Эль-Хаджам Уалид ( 88') Н'диайе Рассул 70' (Него Лоик ( 70') Кечта ЯссинКасимир Хосуэ  51'Сабби Эммануэль 87' (Грандсир Самуэль ( 87') Джуджу Антуан  60' 61' (Айю Андре ( 61')
Запасные: Горжелен МатьёБентуми МакранеСальмье ЙоаннКонфес Алуа
04 февраля. Стадион "Луи II".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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