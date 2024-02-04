Команды Головина и Кузяева набрали по очку

В воскресенье команды Александра Головина и Далера Кузяева, «Монако» и «Гавр», встретились в чемпионате Франции. Гости только отбивались и преуспели в этом, отобрав победу у соперника даже без ударов в створ. Манес Аклиуш получил мяч на ход и стрельнул низом в ближний угол - парировано. Помимо этого момента в первом тайме отметим голевые эпизоды после перерыва с интервалом в две минуты. Головин сыграл на Аклиуша, а тот прострелил под удар Виссаму Бен-Йеддеру. У гостей штрафной удар, голкипер уже готовился поймать мяч, но Юссуф Фофана подставил ногу и срезал мяч в сетку.

«Монако» делит третье место с «Брестом». «Гавр» - 11-й.