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Чемпионат Франции. Лига 1

Предголевая и жёлтая Головина, почти полный матч Кузяева: У «Монако» с «Гавром» опять ничья

04 Февраля 2024 • 16:52 Комментировать
Монако
1:1
Гавр
окончен

Александр Головин и Далер Кузяев сыграли друг против друга в двадцатом туре чемпионата Франции.

Протокол игры  
Монако1:1Гавр
(1:0) Бен-Йеддер Виссам63'  
  65'Фофана Юссуф (1:1)
Кён ФилиппМагасса Сунгуту  33'Керер ТилоСалису МохаммедАклиуш Манес 71' (Минамино Такуми ( 71') Фофана ЮссуфГоловин Александр  90'Якобс Исмаил 86' (Уаттара Кассум ( 86') Бен Сехир Элиссе 57' (Дьятта Крепен ( 57') Бен-Йеддер Виссам  75'Мишель Люка
Запасные: Валме РичиПлатре ОрельенКулибали МамадуМаецки РадославДиоп Эден
Десма АртурСанганте Аруна 88' (Нгура Стив ( 88') Юте-Кинкуэ ЭтьеннЛьорис ГотьеОпери КристоферКузяев Далер 88' (Эль-Хаджам Уалид ( 88') Н'диайе Рассул 70' (Него Лоик ( 70') Кечта ЯссинКасимир Хосуэ  51'Сабби Эммануэль 87' (Грандсир Самуэль ( 87') Джуджу Антуан  60' 61' (Айю Андре ( 61')
Запасные: Горжелен МатьёБентуми МакранеСальмье ЙоаннКонфес Алуа
04 февраля. Стадион "Луи II".

Было время осенью, когда «Монако» возглавлял турнирную таблицу Лиги 1, но монегаски привычно сползли ниже и теперь борются лишь за подступы к первой строчке. «Гавр» же обитает в середине таблицы, но с него и спрос поменьше. «Небесные и тёмно-синие» только поднялись в Лигу 1 и на данный момент выполняют задачу держаться в отдалении от зоны вылета.

Александр Головин с Далером Кузяевым являются основными игроками своих клубов. В ноябре они приняли участие в матче «Гавра» и «Монако» в рамках первого круга чемпионата Франции – там была зафиксирована ничья 0:0. В отчётном матче, честно говоря, тоже казалось, что всё идёт к такому результату. Но голы всё-таки случились. И давайте по порядку.

У гостей Джуджу был активен в атаке на старте матча. На третьей минуте он стремился пробить побыстрее, пока его не накрыли соперники. В итоге ударил мимо ближнего угла. На десятой минуте Кузяев запустил Джуджу в прорыв по левому флангу, и его доставка финишировала в перчатках Кёна.

Потом и «Монако» стал кое-что создавать. Вандерсон с рикошетом отправил мяч с правого полуфланга к дальней штанге, где пробивал Аклиуш, – там спас свои ворота Десма. Ну а в целом это была достаточно скучная игра с большой вязкостью и минимумом заслуживающих внимания эпизодов.

После перерыва сначала тоже была такая непритязательная картинка. На 54-й минуте могли открыть счёт визитёры с помощью стандарта. Джуджу после углового принял мяч на грудь в зоне правого инсайда и пробил из-под соперника в ближний угол – немного не попал в створ. А в середине второго тайма команды всё-таки обменялись голами.

Монегаскам удался хороший прессинг, Головин проткнул мяч вперёд по правому полуфлангу, Аклиуш прострелил, и Бен-Йеддер замкнул (1:0).  Ответ последовал практически мгновенно, причём хозяева сами себе ответили. Штрафной-то подали гости, но мяч переправил Фофана в собственные ворота (1:1).

Дальше игра проходила без вспышек и добралась до логического завершения в виде ничьи. Бен-Йеддер картинно попробовал нарисовать пенальти и получил жёлтую карточку. Головин обзавёлся предупреждением за фол и доиграл до финального свистка, Кузяев был заменён чуть раньше. Если «Ницца» вечером выиграет у «Бреста», «Монако» отстанет от второго места на шесть очков.

Кирилл Иванцов

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Монако Гавр Чемпионат Франции Лига 1 Александр Головин Далер Кузяев ещё теги

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