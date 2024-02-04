Французский журналист: «Матч «Монако» с «Гавром» станет игрой Головина»

Французский журналист Себастьен Бурон поделился ожиданиями от матча 20-го тура Лиги 1, в котором «Монако» примет на своём поле «Гавр».

Напомним, что в этом поединке сойдутся Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»). Бурон отметил, что российские футболисты очень важны для своих команд, однако успех в предстоящей встрече отпразднуют монегаски.

«Думаю, что сегодня это будет матч Головина! У «Гавра» много проблем в обороне, а «Монако» как раз очень много забивает», — цитирует журналиста «Чемпионат».

Матч «Монако» — «Гавр» состоится сегодня, 4 февраля. Начало — в 15:00 по московскому времени.