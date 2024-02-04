«Ланс» продлил печальную серию «Нанта»

Заметно сдавший зимой «Нант» в субботу играл дома против «Ланса», который ведёт борьбу за еврокубки. Гости выглядели сильнее противника и свой перевес воплотили в один гол.
Уже на второй минуте Давид Коста запустил мяч в перекладину. «Нант» размочил счет, но радость длилась несколько секунд, Тино Кадевере поразил ворота из офсайда. Он же имел еще один момент, но голкипер блестяще сыграл в рамке и парировал удар. Мостафа Мохамед также проверил вратаря гостей. Николя Паллуа был близок к голу, но промахнулся.
На 48-й минуте Давид Коста здорово сыграл в завершении атаки гостей - 0:1. У Косты еще один момент, но здесь вратарь выручил. Элю Вахи едва не удвоил счет, но пробил мимо.
«Ланс» догнал идущий на пятом месте «Лилль». «Нант» - 13-й.
Протокол игры
|48'Коста Давид (0:1)
Лафон Альбан•Амьен-Аду Кельвен12' (Паллуа Николя (12') •Кастеллетто Жан-Шарль•Зезе Натан•Дюверн Жан-Кевин•Молле Флоран78' (Аппюа Стредер (78') •Чиривелья Педро•Дуглас Гомес• 61'Кадевере Тино 27'78' (Аблин Маттис (78') •Сиссоко Мусса59' (Бамба Абдул-Кадер (59') •Мохамед Мостафа
Самба Брис•Агилар Рубен• 82'Дансо Кевин• 83'Медина Факундо•Франковски Пшемыслав•Чавес Джоаннер86' (Абдул-Самед Салис (86') •Диуф Энди86' (Айдара Массадио (86') •Эль-Айнауи Нейл•Коста Давид78' (Фюльжени Анжело (78') •Сотока Флориан•Вахи Элю79' (Саид Уэсли (79')
03 февраля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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