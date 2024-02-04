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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» продлил печальную серию «Нанта»

04 Февраля 2024 • 00:54 Комментировать
Нант
0:1
Ланс

Заметно сдавший зимой «Нант» в субботу играл дома против «Ланса», который ведёт борьбу за еврокубки. Гости выглядели сильнее противника и свой перевес воплотили в один гол.

Уже на второй минуте Давид Коста запустил мяч в перекладину. «Нант» размочил счет, но радость длилась несколько секунд, Тино Кадевере поразил ворота из офсайда. Он же имел еще один момент, но голкипер блестяще сыграл в рамке и парировал удар. Мостафа Мохамед также проверил вратаря гостей. Николя Паллуа был близок к голу, но промахнулся.

На 48-й минуте Давид Коста здорово сыграл в завершении атаки гостей - 0:1. У Косты еще один момент, но здесь вратарь выручил. Элю Вахи едва не удвоил счет, но пробил мимо.

«Ланс» догнал идущий на пятом месте «Лилль». «Нант» - 13-й.

Протокол игры  
Нант0:1Ланс
  48'Коста Давид (0:1)
Лафон АльбанАмьен-Аду Кельвен 12' (Паллуа Николя ( 12') Кастеллетто Жан-ШарльЗезе НатанДюверн Жан-КевинМолле Флоран 78' (Аппюа Стредер ( 78') Чиривелья ПедроДуглас Гомес  61'Кадевере Тино  27' 78' (Аблин Маттис ( 78') Сиссоко Мусса 59' (Бамба Абдул-Кадер ( 59') Мохамед Мостафа
Запасные: Петрич ДенисМонго ЭнцоАссумани ДеменБутсингхам УгоКоко Маркус
Самба БрисАгилар Рубен  82'Дансо Кевин  83'Медина ФакундоФранковски ПшемыславЧавес Джоаннер 86' (Абдул-Самед Салис ( 86') Диуф Энди 86' (Айдара Массадио ( 86') Эль-Айнауи НейлКоста Давид 78' (Фюльжени Анжело ( 78') Сотока ФлорианВахи Элю 79' (Саид Уэсли ( 79')
Запасные: Мачадо ДейверСишуба АяндаТомассон АдриенЛека Жан-ЛуиМенди Нампали
03 февраля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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