«Ланс» продлил печальную серию «Нанта»

Заметно сдавший зимой «Нант» в субботу играл дома против «Ланса», который ведёт борьбу за еврокубки. Гости выглядели сильнее противника и свой перевес воплотили в один гол.

Уже на второй минуте Давид Коста запустил мяч в перекладину. «Нант» размочил счет, но радость длилась несколько секунд, Тино Кадевере поразил ворота из офсайда. Он же имел еще один момент, но голкипер блестяще сыграл в рамке и парировал удар. Мостафа Мохамед также проверил вратаря гостей. Николя Паллуа был близок к голу, но промахнулся.

На 48-й минуте Давид Коста здорово сыграл в завершении атаки гостей - 0:1. У Косты еще один момент, но здесь вратарь выручил. Элю Вахи едва не удвоил счет, но пробил мимо.

«Ланс» догнал идущий на пятом месте «Лилль». «Нант» - 13-й.