«Ренн» переиграл «Монпелье»

В 20-м туре Лиги 1 «Ренн» принимал «Монпелье» и победил благодаря быстрым голам, хотя противник в два раза чаще пробивал по воротам. Мартен Террье уже на третьей минуте пробил в штангу и добавил мяч в сетку. Сразу после перерыва «Ренн» заработал 11-метровый, и Арно Мюинга его уверенно реализовал. Амин Гуйри сделал счет разгромным, но ненадолго, судьи усмотрели офсайд в том моменте. Тежи Саванье вернул интригу дальним ударом по воротам.
«Ренн» вышел на чистое девятое место, противник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Террье Мартен3'
|(2:0) Мюинга Арно48'
|73'Саванье Тежи (2:1)
Манданда Стив•Дуэ Гела•Омари Вармед•Теате Артур•Трюффер Адриен• 45'Буриго Бенжамен82' (Матусива Азор (82') •Ле Фе Энцо 86'90' (Сейду Алиду (90') •Сантамария Батист•Дуэ Дезире46' (Гуйри Амин (46') •Мюинга Арно 53'71' (Йылдырым Бертуг (71') • 80'Террье Мартен72' (Блас Людовик (72')
Запасные: Галлон Готье•Салах Ибрагим•Нагида Махамаду•Ву Кристофер
Лекомт Бенжамен•Омерагич Бечир•Жюльен Кристофер•Модибо Саньян 12'87' (Леруа Лео (87') •Тшато Энзо68' (Ферри Жордан (68') •Минкарелли Дэвин Лукас• 47'Фаяд Халил68' (Карамо Янн (68') •Шотар Жорис68' (Хефти Сильван (68') •Саванье Тежи•Кулибали Танги76' (Геген Аксель (76') •Хазри Вахби 30'
03 февраля. Стадион "Роазон Парк".
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