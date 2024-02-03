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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» переиграл «Монпелье»

03 Февраля 2024 • 21:11 Комментировать
Ренн
2:1
Монпелье
окончен

В 20-м туре Лиги 1 «Ренн» принимал «Монпелье» и победил благодаря быстрым голам, хотя противник в два раза чаще пробивал по воротам. Мартен Террье уже на третьей минуте пробил в штангу и добавил мяч в сетку. Сразу после перерыва «Ренн» заработал 11-метровый, и Арно Мюинга его уверенно реализовал. Амин Гуйри сделал счет разгромным, но ненадолго, судьи усмотрели офсайд в том моменте. Тежи Саванье вернул интригу дальним ударом по воротам.

«Ренн» вышел на чистое девятое место, противник - 12-й.

Протокол игры  
Ренн2:1Монпелье
(1:0) Террье Мартен3'  
(2:0) Мюинга Арно48'  
  73'Саванье Тежи (2:1)
Манданда СтивДуэ ГелаОмари ВармедТеате АртурТрюффер Адриен  45'Буриго Бенжамен 82' (Матусива Азор ( 82') Ле Фе Энцо  86' 90' (Сейду Алиду ( 90') Сантамария БатистДуэ Дезире 46' (Гуйри Амин ( 46') Мюинга Арно  53' 71' (Йылдырым Бертуг ( 71'  80') Террье Мартен 72' (Блас Людовик ( 72')
Запасные: Галлон ГотьеСалах ИбрагимНагида МахамадуВу Кристофер
Лекомт БенжаменОмерагич БечирЖюльен КристоферМодибо Саньян  12' 87' (Леруа Лео ( 87') Тшато Энзо 68' (Ферри Жордан ( 68') Минкарелли Дэвин Лукас  47'Фаяд Халил 68' (Карамо Янн ( 68') Шотар Жорис 68' (Хефти Сильван ( 68') Саванье ТежиКулибали Танги 76' (Геген Аксель ( 76') Хазри Вахби  30'
Запасные: Ндиайе ДжуниорДиздаревич БелминСент-Люс ТеоДелайе Саша
03 февраля. Стадион "Роазон Парк".

 

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Ренн Монпелье

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Ставка и прогноз на матч Ренн — Монпелье чемпионата Франции — 3 февраля 2024
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