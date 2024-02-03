«Ренн» переиграл «Монпелье»

В 20-м туре Лиги 1 «Ренн» принимал «Монпелье» и победил благодаря быстрым голам, хотя противник в два раза чаще пробивал по воротам. Мартен Террье уже на третьей минуте пробил в штангу и добавил мяч в сетку. Сразу после перерыва «Ренн» заработал 11-метровый, и Арно Мюинга его уверенно реализовал. Амин Гуйри сделал счет разгромным, но ненадолго, судьи усмотрели офсайд в том моменте. Тежи Саванье вернул интригу дальним ударом по воротам.

«Ренн» вышел на чистое девятое место, противник - 12-й.