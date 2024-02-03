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Азар – о Верратти: «Я смотрел матчи «ПСЖ» только ради него»

03 Февраля 2024 • 16:10 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
10.02 23:00

Экс-игрок «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар рассказал об игроке, за которым очень любил наблюдать. Бельгиец признался, что часто смотрел матчи «ПСЖ» только ради того, чтобы увидеть в действии полузащитника Марко Верратти, который ныне выступает за пределами Европы.

«Я смотрел матчи «ПСЖ» только ради него. Меня не волнует его стиль жизни и как много жёлтых карточек он получил. По характеру он чем-то похож на меня. Марко мог пойти в дриблинг, потерять мяч и привезти гол. После таких эпизодов ему было всё равно, он продолжал так делать. В остальном же это прекрасный футболист. Я снимаю перед ним шляпу, ведь он влюбил меня в свою игру», – сказал Азар в беседе с изданием L’Equipe.

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