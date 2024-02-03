Брат Мбаппе может покинуть «ПСЖ» из-за трансфера Килиана

«ПСЖ» поставил на паузу переговорный процесс о пролонгации сотрудничества с Итаном Мбаппе, являющимся младшим братом звездного форварда команды Килиана Мбаппе.

Как сообщил инсайдер Хосе Альварес посредством социальных сетей, парижский гранд не хочет продлевать контракт с 17-летним футболистом из-за возможного ухода Килиана. Мбаппе-старший может перебраться в мадридский «Реал» или «Ливерпуль».

Итан в нынешнем сезоне выступал за молодежную команду «ПСЖ». Полузащитник принял участие в 13 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи. Его трансферный ценник – 500 тысяч евро.