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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике раскрыл большую цель «ПСЖ»

03 Февраля 2024 • 08:34 Комментировать

Наставник столичного «ПСЖ» Луис Энрике поведал о задачах своей команды после победы над «Страсбургом» (2:1) в поединке 20-го тура чемпионата Франции.

«Нашел ли я способ, чтобы команда прогрессировала? В следующем месяце будет немного хуже, в апреле – лучше… Наша задача к 1 июня – выиграть все возможные трофеи. Вот такие мы смельчаки», - передает слова специалиста Lequipe.

После победы на счету парижского гранда стало 47 баллов. Столичный коллектив уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Через несколько дней подопечные Энрике встретятся с «Брестом» в Кубке Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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