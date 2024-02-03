«Монако» отрапортовал о подписании нового контракта с одним из футболистов команды. Монегаски пролонгировали сотрудничество с бразильским защитником Вандерсоном. Новый контракт между сторонами рассчитан до середины 2028 года.

Предыдущее соглашение истекало летом 2027 года. В нынешнем сезоне 22-летний южноамериканец провел 15 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вандерсона в 20 миллионов евро. Он выступает за «Монако» с января 2022-го.