«ПСЖ» переиграл «Страсбург» в матче с обоюдными шансами

20-й тур чемпионата Франции начался с событийного матча «Страсбург» - «ПСЖ». В дебюте Рандаль Коло-Муани заработал пенальти, а Килиан Мбаппе не смог реализовать момент. Дион Сахи едва не наказал оборону гостей за ошибку плотным ударом - перекладина. Голкипер хозяев начудил при выносе мяча в поле, Марко Асенсио перехватил его, а Мбаппе поразил пустые ворота. После перерыва уже звездный форвард вернул должок партнеру. Килиан прорвался по левому краю и выкатил мяч под удар Асенсио - 0:2. Дилан Баква вернул интригу ударом головой из пределов вратарской, ему никто не мешал. Он же с острого угла расстреливал ворота чуть позже - выше.

«ПСЖ» в итоге отпраздновал победу и увеличил отрыв от второго места до девяти очков. Противник остается десятым.