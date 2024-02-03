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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» переиграл «Страсбург» в матче с обоюдными шансами

03 Февраля 2024 • 01:01 Комментировать
Страсбург
1:2
ПСЖ
окончен

20-й тур чемпионата Франции начался с событийного матча «Страсбург» - «ПСЖ». В дебюте Рандаль Коло-Муани заработал пенальти, а Килиан Мбаппе не смог реализовать момент. Дион Сахи едва не наказал оборону гостей за ошибку плотным ударом - перекладина. Голкипер хозяев начудил при выносе мяча в поле, Марко Асенсио перехватил его, а Мбаппе поразил пустые ворота. После перерыва уже звездный форвард вернул должок партнеру. Килиан прорвался по левому краю и выкатил мяч под удар Асенсио - 0:2. Дилан Баква вернул интригу ударом головой из пределов вратарской, ему никто не мешал. Он же с острого угла расстреливал ворота чуть позже - выше.

«ПСЖ» в итоге отпраздновал победу и увеличил отрыв от второго места до девяти очков. Противник остается десятым.

Протокол игры  
Страсбург1:2ПСЖ
  31'Мбаппе Килиан (0:1)
  49'Асенсио Марко (0:2)
(1:2) Баква Дилан68'  
Беллаароуч АлааСеная Марвин  63'Перрен ЛюкаАбакар СиллаГильберт ФредерикМванга Жуниор  55' 89' (Беших Мохамед ( 89') Сиссоко Ибраима  27'Баква ДиланДиарра Хабиб 83' (Деминге Джесси ( 83') Габриэл АнжелоСахи Дион 53' (Эмега Эмануэль ( 53')
Запасные: Делен ТомаБасея СтивенЭль-Мурабет СамирФернандес ЭлиасНзингула РаббиПьерре Александре
Доннарумма ДжанлуиджиСолер Карлос 87' (Мукиэле Норди ( 87') Маркиньос Маркос 82' (Данилу Перейра ( 82') Бералдо ЛукасЭрнандес Люка  30'Фабиан РуисУгарте Мануэль 55' (Витинья II ( 55') Заир-Эмери УорренАсенсио МаркоМбаппе КилианКоло-Муани Рандаль 82' (Рамуш Гонсалу ( 82')
Запасные: Мбаппе ЭйтанМаюлу СенниНавас КейлорЗаге ЙорамТенас Арнау
02 февраля. Стадион "де ла Мейно".

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Страсбург

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