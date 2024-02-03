«ПСЖ» переиграл «Страсбург» в матче с обоюдными шансами

20-й тур чемпионата Франции начался с событийного матча «Страсбург» - «ПСЖ». В дебюте Рандаль Коло-Муани заработал пенальти, а Килиан Мбаппе не смог реализовать момент. Дион Сахи едва не наказал оборону гостей за ошибку плотным ударом - перекладина. Голкипер хозяев начудил при выносе мяча в поле, Марко Асенсио перехватил его, а Мбаппе поразил пустые ворота. После перерыва уже звездный форвард вернул должок партнеру. Килиан прорвался по левому краю и выкатил мяч под удар Асенсио - 0:2. Дилан Баква вернул интригу ударом головой из пределов вратарской, ему никто не мешал. Он же с острого угла расстреливал ворота чуть позже - выше.
«ПСЖ» в итоге отпраздновал победу и увеличил отрыв от второго места до девяти очков. Противник остается десятым.
Протокол игры
|31'Мбаппе Килиан (0:1)
|49'Асенсио Марко (0:2)
|(1:2) Баква Дилан68'
Беллаароуч Алаа•Сеная Марвин• 63'Перрен Люка•Абакар Силла•Гильберт Фредерик•Мванга Жуниор 55'89' (Беших Мохамед (89') •Сиссоко Ибраима• 27'Баква Дилан•Диарра Хабиб83' (Деминге Джесси (83') •Габриэл Анжело•Сахи Дион53' (Эмега Эмануэль (53')
Доннарумма Джанлуиджи•Солер Карлос87' (Мукиэле Норди (87') •Маркиньос Маркос82' (Данилу Перейра (82') •Бералдо Лукас•Эрнандес Люка• 30'Фабиан Руис•Угарте Мануэль55' (Витинья II (55') •Заир-Эмери Уоррен•Асенсио Марко•Мбаппе Килиан•Коло-Муани Рандаль82' (Рамуш Гонсалу (82')
Запасные: Мбаппе Эйтан•Маюлу Сенни•Навас Кейлор•Заге Йорам•Тенас Арнау
02 февраля. Стадион "де ла Мейно".
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