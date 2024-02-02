Мбаппе смазал треть из последних 12 пенальти

В матче «Страсбурга» и «ПСЖ», который проходит прямо сейчас в рамках 20 тура Лиги 1, Килиан Мбаппе не реализовал 11-метровый удар. Случилось это на шестой минуте матча – на его самом старте.

Как сообщает Opta Sports, для Килиана это стал уже четвёртый нереализованный удар с точки из последних 12. Кстати, каждый из них был не забит в результате надёжной игры голкипера на ленточке.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией матча «Страсбурга» и «ПСЖ» можно на нашем портале. К концу подходит первый тайм, парижане впереди благодаря голу исправившегося Мбаппе с игры на 35-й минуте встречи.