Мбаппе, Асенсио и Коло-Муани – в старте «ПСЖ» на матч со «Страсбургом»

«Страсбург» и «ПСЖ» открывают новый, 20-й по счёту тур французской Лиги 1. Менее чем за час до поединка парижский клуб представил свой состав на матч. Он выглядит следующим образом:

Доннарумма, Маркиньос (к), Эрнандес, Бералдо, Угарте, Фабиан Руис, Заир-Эмери, Солер, Мбаппе, Асенсио, Коло-Муани.

Напомним, что парижане уже долгое время являются безоговорочным лидером турнирной таблицы Лиги 1. Отрыв клуб от второго места со временем только растёт и составляет шесть баллов.

«Страсбург» весьма неплохо проводит последние туры и идёт на 10-м месте турнирной таблицы с 25 баллами.

Текстовая трансляция вечернего матча будет доступна на нашем портале.