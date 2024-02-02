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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе, Асенсио и Коло-Муани – в старте «ПСЖ» на матч со «Страсбургом»

02 Февраля 2024 • 22:12 Комментировать
Страсбург
0:0
ПСЖ
1 6.70 X 4.80 2 1.47
1-й тайм

«Страсбург» и «ПСЖ» открывают новый, 20-й по счёту тур французской Лиги 1. Менее чем за час до поединка парижский клуб представил свой состав на матч. Он выглядит следующим образом:

Доннарумма, Маркиньос (к), Эрнандес, Бералдо, Угарте, Фабиан Руис, Заир-Эмери, Солер, Мбаппе, Асенсио, Коло-Муани.

Напомним, что парижане уже долгое время являются безоговорочным лидером турнирной таблицы Лиги 1. Отрыв клуб от второго места со временем только растёт и составляет шесть баллов.

«Страсбург» весьма неплохо проводит последние туры и идёт на 10-м месте турнирной таблицы с 25 баллами.

Текстовая трансляция вечернего матча будет доступна на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Страсбург

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