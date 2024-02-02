Энрике: «Я очень рад, что Коло-Муани является частью «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре нападающего команды Рандаля Коло-Муани.

— Я очень рад, что он является частью этого клуба. Он может играть как на позиции центрального нападающего, так и на фланге. У него всегда отличный настрой, и я рад, что он доступен для нас, — приводит слова испанского тренера официальный сайт парижан.

В составе «ПСЖ» 25-летний футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет три голевые передачи.

2 февраля «ПСЖ» сыграет на выезде со «Страсбургом» в рамках 20-го тура Лиги 1. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.