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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике: «Я очень рад, что Коло-Муани является частью «ПСЖ»

02 Февраля 2024 • 15:02 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
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Через 6 ч. 38 мин.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре нападающего команды Рандаля Коло-Муани.

— Я очень рад, что он является частью этого клуба. Он может играть как на позиции центрального нападающего, так и на фланге. У него всегда отличный настрой, и я рад, что он доступен для нас, — приводит слова испанского тренера официальный сайт парижан.

В составе «ПСЖ» 25-летний футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет три голевые передачи.

2 февраля «ПСЖ» сыграет на выезде со «Страсбургом» в рамках 20-го тура Лиги 1. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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