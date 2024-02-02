Энрике: Нам нужны хорошие футболисты, чтобы играть против команд с низким блоком

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием об игре команды против низко обороняющихся команд.

«Играть против соперника, который находится на своей половине поля и играет низким блоком, — самый сложный этап в футболе, потому что у тебя мало пространства и времени. Мы много работали над этим, но чтобы изменить ситуацию к лучшему, нам нужны очень хорошие игроки», — приводит слова Энрике пресс-служба французского гранда.

В пятницу, 2 февраля, «ПСЖ» на выезде встретится со «Страсбургом». Матч 20-го тура чемпионата Франции должен будет стартовать в 23:00 по столичному времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.