Энрике осыпал комплиментами «Страсбург»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием о предстоящем матче против «Страсбурга».

«Страсбург» давно не проигрывал, поэтому у них дома будет отличная атмосфера. Эта команда набрала хороший темп по сравнению с началом сезона. Это команда, которая не только созидает, но и очень организованно обороняется. Мы должны быть готовы ко всему, что произойдет в этой игре», — приводит слова Энрике официальный сайт парижан.

Матч 20-го тура чемпионата Франции между «Страсбургом» и «ПСЖ» состоится сегодня, 2 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.