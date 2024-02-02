Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике осыпал комплиментами «Страсбург»

02 Февраля 2024 • 14:28 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
1 6.70 X 4.80 2 1.47
Через 8 ч. 18 мин.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием о предстоящем матче против «Страсбурга».

«Страсбург» давно не проигрывал, поэтому у них дома будет отличная атмосфера. Эта команда набрала хороший темп по сравнению с началом сезона. Это команда, которая не только созидает, но и очень организованно обороняется. Мы должны быть готовы ко всему, что произойдет в этой игре», — приводит слова Энрике официальный сайт парижан.

Матч 20-го тура чемпионата Франции между «Страсбургом» и «ПСЖ» состоится сегодня, 2 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Страсбург ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Февраля
14:28
Энрике осыпал комплиментами «Страсбург»
00:49
Клуб Лиги 1 арендовал Андрея Сантоса у «Челси»
01 Февраля
23:00
«Айнтрахт» автоматически выкупит Экитике у «ПСЖ» при соблюдении простых условий
19:26
«Страсбург» - «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:19
Дембеле пропустит матч против «Страсбурга»
14:28
Ставка и прогноз на матч Страсбург — ПСЖ чемпионата Франции — 2 февраля 2024
02:16
Мбаппе принял решение о будущем – он объявит о нём в феврале 1
30 Января
15:44
«ПСЖ» закончил свои дела на трансферном рынке
01:22
Президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»
01:15
В «ПСЖ» приняли решение по Асенсио
29 Января
12:10
Английский клуб готов составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за Леау
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СТРАСБУРГ ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Модрич принял неожиданное решение по будущему Хави решил, где хочет работать после «Барселоны» Лапорта предложил известному тренеру возглавить «Барселону» ​Директор «Барселоны» выбрал нового тренера на замену Хави «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе «Барселона» потеряла Фелиша ​Тухель выбрал клуб на следующий сезон «Реал» анонсировал трансфер Мбаппе Клопп рассказал о срыве перехода Беллингема в «Ливерпуль»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Моуринью может возглавить «Барселону» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом
Спортивные новости
«Феррари» объявила о подписании Хэмилтона с сезона-2025 Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.02.24 в 23:00
Страсбург Страсбург
ПСЖ ПСЖ
5.60 4.50 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Февраля
14:35 · Франция. Лига 1
Энрике: Нам нужны хорошие футболисты, чтобы играть против команд с низким блоком
14:28 · Франция. Лига 1
Энрике осыпал комплиментами «Страсбург»
14:19 · Франция. Лига 1
Энрике оценил физическую форму «ПСЖ»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд, Канселу или Хакими: выбран лучший правый защитник мира
00:49 · Англия. Премьер-лига
Клуб Лиги 1 арендовал Андрея Сантоса у «Челси» официально
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Лион» объявил о подписании игрока сборной Бельгии Мангаля официально
01 Февраля
23:06 · Нидерланды. Эредивизие
«Твенте» нашёл замену Угальде в «Монако» официально
23:00 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» автоматически выкупит Экитике у «ПСЖ» при соблюдении простых условий
22:52 · Франция. Лига 1
Стамбули перебрался в «Реймс» официально
22:47 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Монпелье» Эстев перешёл в «Бёрнли» официально
21:17 · Германия. Бундеслига
Экитике – игрок франкфуртского «Айнтрахта» официально
19:30 · Англия. Премьер-лига
Клуб из Чемпионшипа хочет арендовать защитника «Манчестер Сити» слухи
19:14 · Германия. Бундеслига
​Экитике прибыл в Германию для закрытия трансфера
18:34 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» презентовал Ньямси видео
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет купить защитника «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем