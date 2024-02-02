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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике оценил физическую форму «ПСЖ»

02 Февраля 2024 • 14:19 Комментировать
ПСЖ
2:2
Брест

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался после ничейного результата в матче с «Брестом».

— Это был очень хороший соперник. У нас возникли проблемы с прессингом и отбором мячей, но я не думаю, что эти проблемы связаны с физической формой, — приводит слова Энрике пресс-служба парижан.

Напомним, встреча 19-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Брестом» завершилась со счетом 2:2.

В настоящий момент подопечные Энрике продолжают оставаться на вершине турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов.

Сегодня, 2 февраля, «ПСЖ» сыграет на выезде со «Страсбургом». Начало матча запланировано на 23:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна по ссылке.

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