Опытный французский и алжирский опорник Бенжамен Стамбули стал игроком клуба французской Лиги 1 – «Реймса». Об этом официально сообщает пресс-служба «красно-белых».

Новую команду Стамбули обрёл в статусе свободного агента. Контракт стороны футболиста и клуба подписали краткосрочный – всего лишь до конца текущего сезона.

Предыдущим клубом Стамбули был турецкий «Адана Демирспор». На юго-востоке Турции Стамбули выступал довольно долго – с лета 2021 года. В этом сезоне 33-летний хавбек сыграл за турецкий клуб в 26 матчах и забил два гола.

Также Стамбули известен как в прошлом игрок «Монпелье», «ПСЖ», «Тоттенхэма» и «Шальке».