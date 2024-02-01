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Чемпионат Франции. Лига 1

Дембеле пропустит матч против «Страсбурга» слухи

01 Февраля 2024 • 18:19 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
1 6.00 X 4.60 2 1.50
02.02 23:00

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле не сможет помочь своей команде в предстоящем матче чемпионата Франции со «Страсбургом». Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, 26-летний французский футболист не попадет в заявку «ПСЖ» на предстоящую игру. Отмечается, что Дембеле почувствовал небольшой дискомфорт в бедре после участия в утренней тренировке.

В текущем сезоне Дембеле провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет восемь результативных передач.

Встреча 20-го тура Лиги 1 «Страсбург» - «ПСЖ» состоится 2 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.
 

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