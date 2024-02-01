Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле не сможет помочь своей команде в предстоящем матче чемпионата Франции со «Страсбургом». Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, 26-летний французский футболист не попадет в заявку «ПСЖ» на предстоящую игру. Отмечается, что Дембеле почувствовал небольшой дискомфорт в бедре после участия в утренней тренировке.

В текущем сезоне Дембеле провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет восемь результативных передач.

Встреча 20-го тура Лиги 1 «Страсбург» - «ПСЖ» состоится 2 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

