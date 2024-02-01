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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике ответил на вопрос о будущем Мбаппе

01 Февраля 2024 • 17:58 Комментировать

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался относительно будущего звездного форварда команды Килиана Мбаппе.

«Говорил ли он мне что-то о своем будущем? Нет», - передает слова испанского специалиста RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий объявит о своем будущем в феврале. Среди вариантов продолжения карьеры Мбаппе называются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Трудовое соглашение Килиана с парижанами рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 поединках, в которых записал на свой счет 28 забитых мячей и шесть голевых передач.

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