Энрике ответил на вопрос о будущем Мбаппе

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался относительно будущего звездного форварда команды Килиана Мбаппе.

«Говорил ли он мне что-то о своем будущем? Нет», - передает слова испанского специалиста RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий объявит о своем будущем в феврале. Среди вариантов продолжения карьеры Мбаппе называются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Трудовое соглашение Килиана с парижанами рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 27 поединках, в которых записал на свой счет 28 забитых мячей и шесть голевых передач.