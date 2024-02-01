Пресс-служба «Монако» опубликовала календарь с расписанием матчей команды в феврале 2024 года. На фото изображён российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» в сезоне-2023/24 не выступает в еврокубках, таким образом монегаски сыграют лишь пять матчей, один из которых в Кубке Франции.

4 февраля «Монако» на стадионе «Луи II» примет «Гавр», 8 числа отправится на выездную кубковую игру против клуба «Руан», а 11, 18 и 25 числа сыграет против «Ниццы», «Тулузы» и «Ланса» соответственно.

«Монако» в турнирной таблице чемпионата Франции располагается на четвёртой строчке, набрав 34 очка после 19 туров.

27-летний Головин принял участие в 18 матчах «Монако» в текущем сезоне, в которых отметился пятью голами и отдал четыре результативные передачи.