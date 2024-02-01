Романцев назвал лучшего российского футболиста

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказал мнение о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Головин - лучший среди наших игроков. Горжусь этим настоящим российским мужиком, который в такое непростое время с честью представляет в Европе наш футбол. За что ему огромное спасибо», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Александр выступает за монегасков с 2018 года. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 18 поединках за «Монако», в которых записал на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи.