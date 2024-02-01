Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может потерять Мбаппе из-за главного тренера Энрике

01 Февраля 2024 • 10:39 Комментировать

Звездный центрфорвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть клуб из-за главного тренера команды Луиса Энрике. Об этом сообщил инсайдер Даниэль Риоло.

Как стало известно журналисту, 25-летнего нападающего не устраивает позиция, на которой его задействует испанский наставник. В связи с разногласиями с тренером Мбаппе задумывается над сменой команды. Среди потенциальных вариантов Килиана называются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Срок действующего трудового договора форварда с парижанами истекает летом 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне»
Спортивные новости
«Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
10:39 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может потерять Мбаппе из-за главного тренера Энрике
09:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделал новое предложение Мбаппе - раскрыты детали
02:16 · Испания. Ла Лига
Мбаппе принял решение о будущем – он объявит о нём в феврале 1 слухи
31 Января
19:25 · Италия. Серия А
«Дженоа» выкупил Малиновского у «Марселя» официально
18:57 · Германия. Бундеслига
​«Айнтрахт» стал ближе к подписанию форварда «ПСЖ»
18:41 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» выбрал главную трансферную цель слухи
15:17 · Англия. Премьер-лига
​Сантос может уйти из «Челси» в клуб Лиги 1
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Лион» выложит 30 миллионов евро за полузащитника из АПЛ
14:02 · Россия. Премьер-лига
Ньямси прошёл обследование для «Локомотива»
13:59 · Франция. Лига 1
Мостовой: «Для Кузяева двери в хороший европейский клуб всё ещё не закрыты»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Вест Хэма» Бенрахма перейдёт на правах аренды в «Лион»
30 Января
21:52 · Франция. Лига 1
Защитник «Лорьяна» завершил карьеру посреди сезона
21:24 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой топ-клуб Европы 4
16:00 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе сомневается, думая о переходе в «Реал» 1 слухи
15:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» закончил свои дела на трансферном рынке
Все новости
Рекомендуем