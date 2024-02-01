«ПСЖ» может потерять Мбаппе из-за главного тренера Энрике

Звездный центрфорвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть клуб из-за главного тренера команды Луиса Энрике. Об этом сообщил инсайдер Даниэль Риоло.

Как стало известно журналисту, 25-летнего нападающего не устраивает позиция, на которой его задействует испанский наставник. В связи с разногласиями с тренером Мбаппе задумывается над сменой команды. Среди потенциальных вариантов Килиана называются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Срок действующего трудового договора форварда с парижанами истекает летом 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 180 миллионов евро.